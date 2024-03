El Síndic de Greuges s'ofereix a intervenir entre els funcionaris de presons i l'administració

BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges s'ofereix a intervenir entre l'administració i els funcionaris de presons que protesten des de dijous arran de l'assassinat de la cap de cuina del centre penitenciari Mas d'Enric (Tarragona) a mans d'un pres la setmana passada.

Ho ha afirmat la síndica Esther Gímenez-Salinas aquest dimecres en una atenció als mitjans per presentar l'informe anual de la institució, i ha afegit que "cal buscar un equilibri" entre les polítiques de reinserció social i la sensació de seguretat dels funcionaris en el seu lloc de feina".

El Síndic de Greuges ja ha obert tres actuacions d'ofici: la primera pel cas de Mas d'Enric, la segona per les agressions a Quatre Camins i la darrera per saber com afecta els interns el bloqueig de les protestes dels funcionaris de presons.