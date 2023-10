El Síndic de Greuges investiga d'ofici l'apunyalament d'una nena a l'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges ha obert una investigació d'ofici sobre el cas d'un nen que dilluns va apunyalar una companya en un institut de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i saber "quina és la resposta de la Conselleria d'Educació davant els fets".

La institució vol estudiar els motius que "van portar un nen de 12 anys a dur a terme una acció tan violenta" i si l'alumne rebia cap mena de suport, informa aquest divendres en un comunicat.

A més a més, ha mostrat preocupació per com han abordat aquest cas els mitjans de comunicació, ha insistit a no publicar el nom del centre per "evitar l'estigmatització", i traslladarà el cas al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i al Consell de la Informació.