El Síndic de Greuges demana mesures pels efectes de les inundacions al Montsià (Tarragona)

TARRAGONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici arran de les inundacions del cap de setmana que van afectar especialment la comarca del Montsià (Tarragona), on demana mesures per evitar que la zona torni a "patir" els mateixos efectes en pròxims episodis de temporal.

Els últims anys aquesta comarca ha viscut inundacions molt intenses --2018, 2021 i 2023--, cosa que amoïna la síndica, Esther Giménez-Salinas, i "posa de manifest la manca d'infraestructures per fer front" a aquestes situacions que, a parer seu, cada vegada seran més freqüents pel canvi climàtic, ha informat en un comunicat d'aquest dimecres.

La síndica vol analitzar les causes que fan que aquesta zona estigui "especialment castigada pels temporals", les característiques concretes de les zones afectades, les actuacions que ja han dut a terme les administracions implicades per evitar desastres naturals, actuacions previstes i quin calendari es preveu per dur-les a terme.

A més a més, troba "imprescindible" abordar les afectacions que pot tenir el canvi climàtic a la zona sud de Catalunya i proposa crear una comissió tècnica que estudiï els episodis d'inundacions i les seves causes, i que proposi mesures per evitar-ne les conseqüències.

Giménez-Salinas ha traslladat als alcaldes la seva solidaritat amb les persones afectades a la zona, i ha assegurat que posa "la institució al servei de la ciutadania per tot allò que pugui necessitar".