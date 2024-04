El síndic de greuges demana més "acompanyament" a famílies per prevenir l'ingrés de nens tutelats

El 55,7% dels motius de desemparament de menors tutelats són per negligències

BARCELONA, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

L'adjunta d'infància del síndic de greuges, Aida C. Rodríguez, ha explicat que la institució té com a objectiu prevenir l'ingrés de menors en el sistema de protecció, i ha afirmat que una de les seves propostes és que l'Administració incorpori una figura "capaç de fer un acompanyament més proper" a les famílies vulnerables amb nens.

En una entrevista d'Europa Press, Rodríguez ha assenyalat que un 55,7% dels motius de desemparament de menors tutelats el 2023 corresponen a negligències, per la qual cosa creu que el suport d'aquesta figura professional --que podria ser un educador o integrador social-- per buscar "la millora de les habilitats i les competències de la família" contribuiria a reduir el nombre de nens dins del sistema de protecció.

Aquesta figura professional formaria part dels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA), que actualment compten amb un professional de la psicologia, la pedagogia, l'assistència social i l'educació social per cada 38,2 menors amb expedient obert, la qual cosa correspon a 49,3 hores anuals per nen i equival a gairebé 6,5 dies laborables dedicats al menor i el seu entorn sociofamiliar.

Rodríguez ha dit que han observat que els serveis socials bàsics estan saturats i tenen "una baixa cobertura" pel que fa a l'acompanyament de les famílies vulnerables, i l'informe anual del síndic adverteix que el nombre de menors amb expedients de desemparament ha crescut un 16% en el període 2016-2023.

PLA DE DESINSTITUCIONALITZACIÓ

Com a adjunta d'infància del síndic de greuges, Aida C. Rodríguez ha afirmat que la prevenció de la infància institucionalitzada, els nens i adolescents acollits en el sistema de protecció, és una "prioritat" per a la institució.

La proposta d'aquesta figura per acompanyar les famílies forma part del pla de desinstitucionalització ideat pel síndic, que indica en el seu informe del 2023 que a Catalunya hi ha 8.548 nens acollits en el sistema de protecció i destaca que 4.859 d'ells són en centre residencial, 925 en família aliena i 2.359 en família extensa.

El 56,8% dels nens i adolescents tutelats estan en centres residencials, una xifra que ha mantingut una tendència creixent en el període 2016-2023 i Rodríguez ha comentat que, un cop ingressats en el sistema de protecció, és preferible que els nens estiguin en famílies d'acollida en lloc de centres residencials.

Rodríguez ha assenyalat que s'ha d'incrementar el nombre de famílies d'acollida, però també ha reconegut la dificultat de cobrir les necessitats dels nous perfils de nens tutelats, des de menors amb discapacitat o problemes de salut mental fins a l'acollida de diversos germans.

Per tant, el síndic entén que l'augment de les famílies d'acollida ha de passar per la professionalització: Rodríguez ha afirmat que calen "famílies professionalitzades" capaces d'atendre adequadament aquests perfils, tot i que també ha insistit que l'aposta del síndic és evitar l'ingrés del menor en el sistema.

Rodríguez ha explicat que volen veure "fins a quin punt és possible iniciar pactes ara" respecte a un pla de desinstitucionalització i aquest any els agradaria haver teixit compromisos amb l'Administració.

PRESTACIÓ UNIVERSAL PER CRIANÇA

Respecte a la petició d'una prestació universal per criança del conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, a l'Estat, Rodríguez ha comentat que la posició del síndic com a defensor dels nens i adolescents és que hi ha d'haver una prestació "no subjecta a requisits".

Rodríguez ha recalcat que la prestació universal per criança que defensa el síndic és independent dels deutes de la família, no embargable i no quantificable de cara a la sol·licitud d'altres prestacions.