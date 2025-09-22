El Síndic de Greuges considera "essencial" garantir el dret a ser atès en català als hospitals

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges de Catalunya ha considerat "essencial" que es garanteixi el dret del pacient a ser atès en català als hospitals, i recomana que es tingui en compte que s'han de garantir els drets lingüístics quan es planifiqui la cobertura de serveis, informa en un comunicat d'aquest dilluns.
La institució va rebre la queixa d'una persona que no es va poder expressar en català a l'Hospital Dos de Maig de Barcelona perquè el facultatiu no l'entenia i la síndica, Esther Giménez-Salinas, recorda el dret dels pacients a ser atesos en català i l'"especial importància que no es vulneri en un àmbit tan sensible com la salut".
Sobre la queixa rebuda, el Síndic assegura que la Conselleria de Salut de la Generalitat ha manifestat la voluntat d'aconseguir que el professional en qüestió adquireixi els coneixements necessaris de català, i farà un seguiment "exhaustiu" perquè faci el curs pertinent i es presenti a la prova de nivell.