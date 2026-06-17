El Síndic de Greuges celebra l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges de Catalunya ha celebrat que el Parlament hagi aprovat la llei per erradicar l'amiant a Catalunya perquè és "un pas important per a la salut pública i la seguretat de la ciutadania", informa la institució en un comunicat aquest dimecres.
Recorda que aquesta norma "respon a una demanda llargament expressada per la síndica", que ha alertat en diverses ocasions dels riscos d'aquest material, i destaca que la llei estableix mesures per identificar, retirar i gestionar de manera segura els materials amb amiant.
A més a més, la disposició addicional novena de la nova llei encarrega al Síndic de Greuges la funció d'avaluar i fer el seguiment del procés de retirada dels materials amb amiant; i el Síndic opina que "representa un compromís ferm de les institucions per protegir la salut i avançar cap a un entorn més segur".