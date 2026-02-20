El Síndic de Greuges de Catalunya impulsa un web amb dades territorialitzades de sensellarisme

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges de Catalunya ha impulsat un nou web amb dades territorialitzades sobre el sensellarisme per "reforçar la transparència, millorar el coneixement del fenomen i contribuir a una presa de decisions coordinada entre administracions".
Es basa en les dades de la Taula Institucional per a l'Abordatge del Sensellarisme de l'11 de desembre, que es van obtenir amb qüestionaris a municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona de més de 20.000 habitants (84 municipis catalans, dels quals n'han respost 81), informa el Síndic en un comunicat aquest divendres.
El nou web vol ser una eina de suport per als cinc grups de treball constituïts amb l'objectiu d'"elaborar propostes concretes que garanteixin una governança compartida i una resposta harmonitzada a tot el territori".
Permet consultar el nombre i proporció de persones sense llar, les que estan en situació de carrer i en assentaments, fer un seguiment de les persones sense llar per part dels serveis socials, tenir dades sociodemogràfiques del sensellarisme (edat, gènere o nacionalitat) i sobre la disponibilitat pressupostària i conèixer les places residencials i d'emergència disponibles.
Es podran consultar els resultats d'aquests indicadors de manera desagregada per municipi i "facilita" poder fer una anàlisi comparativa i evolutiva del fenomen.