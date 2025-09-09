El Síndic de Greuges avisa de pèrdua de tècnics i educadors socials en centres d'alta complexitat

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges ha avisat que ha rebut queixes de diferents direccions de centres escolars d'elevada complexitat per la pèrdua de tècnics d'integració social (TIS) i d'educadors socials (ES) per al nou curs escolar.
"Malgrat que el nombre de TIS s'ha incrementat en els últims anys en els centres públics, la institució denuncia que la cobertura segueix sent insuficient", ha informat el Síndic en un comunicat aquest dimarts.
Ha assenyalat que les ràtios el 2023 de TIS era d'un per cada 276 alumnes en centres de màxima complexitat i d'un per cada 500 en els centres d'alta complexitat, mentre que en el cas dels ES era d'un per cada 2.000 alumnes en centres d'alta complexitat.
Per tot això, ha demanat revertir la situació i incrementar la dotació de personal en aquest tipus de centres garantint un mínim de 2 dotacions de TIS en els centres de màxima complexitat i un mínim d'1 en els de alta.
En paral·lel, ha instat al Departament d'Educació de la Generalitat que actualitzi la classificació dels centres educatius segons el nivell de complexitat perquè "no reflecteix l'impacte dels últims canvis sociodemogràfics, l'increment de l'alumnat amb necessitats educatives ni les polítiques d'escolarització equilibrada".