Simple Plan actuarà a Barcelona i Madrid l'octubre del 2026

Simple Plan actuarà al Sant Jordi Club de Barcelona el 26 d'octubre del 2026, i al Palacio Vistalegre de Madrid el 27 d'octubre, amb Neck Deep com a artistes convidats en tots dos concerts.
La banda canadenca repassarà els seus 25 anys de trajectòria, en què s'inclouen èxits com 'Welcome to My Life', 'I'd Do Anything' i 'Perfect', informen els promotors en un comunicat.
La prevenda de les entrades començarà el dimecres 3 de desembre a les 10 hores, i la venda general, a les 10 hores del divendres 5 de desembre.