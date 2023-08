Simple Plan actuarà al gener al Sant Jordi Club de Barcelona amb la seva gira 'Hard As Rock'

BARCELONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

La banda de pop punk Simple Plan ha anunciat que actuarà el 22 de gener de 2024 al Sant Jordi Club de Barcelona amb la seva gira per Europa i el Regne Unit 'Hard As Rock Tour', ha informat la productora Cap-Cap en un comunicat d'aquest dimarts.

La gira compta amb els teloners 'State Champs' i 'Mayday Parade', que al concert de Barcelona tocaran a les 19:45 i a les 20:35 hores, respectivament, actuacions prèvies a Simple Plan, que començarà a les 21:30 hores.

"Podríem llençar-nos amb temes que rares vegades interpretem en viu, ja que el 2024 marca el 25è aniversari de la banda i el 20è aniversari del nostre segon àlbum, 'Still Not Getting Any'", ha dit el grup canadenc.