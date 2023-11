Simó veu l'educació com el "servei públic més important" i aposta per crear aliances

La Fundació Cercle d'Economia demana "més capacitats" per als centres educatius



BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha reivindicat l'educació com el "servei públic més important de l'estat del benestar" i ha apostat per crear aliances per continuar millorant el sistema educatiu a Catalunya.

Ho ha dit aquest dilluns a l'acte de convocatòria del XV Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia, que reconeix projectes innovadors a escoles de Primària, ESO i FP per estimular la millora de la qualitat d'educació, i en el qual també ha participat el ministre d'Educació portuguès, João Costa.

Simó ha assegurat que els canvis en el sistema educatiu són "una responsabilitat compartida i un repte de país" i ha elogiat la reforma educativa duta a terme a Portugal.

"Nosaltres volem aprendre i compartir amb Portugal el camí iniciat, perquè tenim molt a aprendre", ha afegit.

Ha explicat que a Catalunya "encara que hi ha una educació universal, les desigualtats persisteixen", perquè no tots els nens poden fer activitats fora de l'escola, i ha apostat per revertir aquesta situació.

"Hi ha capacitat, si sabem fer-ho bé, de pal·liar les desigualtats d'origen i empoderar als nens i joves. La nostra prioritat és que tots gaudeixin de les mateixes oportunitats", ha insistit.

"MÉS AUTONOMIA I AVALUACIÓ"

A l'acte també ha acudit el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, que ha valorat positivament la convocatòria del XV Premi d'Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia perquè vol donar a conèixer iniciatives innovadores en educació i s'ha convertit en "un punt de trobada de la comunitat econòmica i educativa".

D'altra banda, en un comunicat, la Fundació Cercle d'Economia ha demanat "més adreça, autonomia i avaluació" dels centres educatius catalans, amb l'objectiu de millorar els resultats del sistema educatiu català.

"Encara que sembla que existeix un acord polític generalitzat sobre la importància de l'ensenyament, no s'han materialitzat les transformacions necessàries del sistema per dotar de més capacitats directives als centres, més autonomia, ni més avaluació", ha remarcat.

Ha considerat que també fan falta més recursos que ajudin a baixar la ràtio d'estudiants per classe i que "és necessari perseverar i ampliar les reformes en l'organització de les plantilles, la selecció i formació dels docents i l'adreça dels centres".

A més ha apostat per donar resposta a la diversitat als centres educatius, "adaptant-se als ritmes, capacitats i possibilitats de cada alumne"; avaluar al professorat; i recuperar la sisena hora lectiva.