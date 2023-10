Simó i Torrent aposten per impulsar l'FP i adaptar-la a les necessitats del món laboral

El sector productiu aborda com ajustar l'oferta formativa a les seves necessitats



BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, han afirmat que s'està "millorant la percepció" de la formació professional a Catalunya, i han apostat per continuar-la impulsant i adaptant a les necessitats del món laboral.

Ho han dit aquest divendres durant la seva participació en la Conferència Prospectiva 2023-26 sobre planificació de la nova FP, que s'ha celebrat al World Trade Center de Barcelona, en què uns 400 representants dels diferents sectors productius han abordat com ajustar l'oferta formativa a les necessitats del mercat.

En la jornada s'han analitzat les dades i hipòtesis que l'Agència FPCAT ha recollit durant dos anys sobre l'estat actual del mercat de treball, les seves necessitats i l'oferta formativa d'FP, per "dibuixar cap on es vol anar", i elaborar un mapa amb la nova oferta de cicles que es desplegarà en els pròxims anys.

Simó ha assegurat que s'està "millorant la percepció de l'FP com una alternativa potent de la postobligatòria"; ha posat en valor l'FP integrada; i ha confiat que amb la definició de les línies futures a seguir i el mapa de centres es podrà impulsar l'FP a Catalunya.

D'altra banda, Torrent ha incidit que aquesta és la legislatura de l'FP i que hi ha hagut un canvi d'inèrcia en la percepció que es té d'aquests estudis, sobre els quals ara hi ha "més consideració i prestigi", i ha destacat la importància que la formació s'adeqüi a les necessitats del mercat laboral.

JORNADA

La trobada d'aquest divendres ha estat inaugurat per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que ha afirmat que s'està construint un mapa de centres d'FP per "donar resposta a les necessitats dels sectors, territoris i de les persones", i que això s'acabarà de completar amb el decret de centres d'FP integrada.

Els representants dels diferents sectors productius han analitzat la taxa d'inserció laboral dels estudis i si cal incrementar l'oferta de places en el cas de sectors estratègics o amb falta de professionals, o si "cal estabilitzar-la".

En unes declaracions a Europa Press, el president de l'Agència FPCAT, Fabian Mohedano, ha assegurat que amb aquesta trobada han volgut dibuixar les necessitats formatives, d'acreditació i orientació en funció del que demana el mercat de treball, perquè "les persones encertin en la decisió a l'hora de fer la seva trajectòria i que les empreses trobin capital humà".

Ha avançat que l'informe general sobre FP a Catalunya s'avançarà al novembre però que abordarà tres objectius: fer créixer l'oferta en les famílies professionals amb demanda per part del mercat de treball; fer orientació als estudiants; i "estabilitzar" aquelles formacions on no hi ha tanta demanda laboral.