Simó planteja als sindicats millores docents de cara als pressupostos del 2024

Els sindicats s'emplacen a una altra reunió el 13 de desembre



BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha plantejat als sindicats educatius la seva proposta de treballar per al "retorn dels sexennis", que té un impacte econòmic de 50 milions d'euros anuals, i altres millores docents de cara als pressupostos del Govern 2024.

Segons un comunicat del departament, després de la reunió d'aquest dimarts de la taula sindical d'educació, Simó ha traslladat als sindicats algunes de les seves propostes davant el "supòsit que s'aprovin els pressupostos del 2024".

Entre les propostes també hi ha un complement retributiu per al professorat tècnic d'FP sense titulació per ser inclosos en la integració al cos de professors de secundària i que els "suposi l'equiparació salarial", amb un impacte de 20 milions d'euros.

També els ha plantejat "acordar una calendarització" de la reducció de 2 hores lectives als docents més grans de 55 anys.

SINDICATS

En unes declaracions als periodistes, la portaveu d'Ustec.Stes, Iolanda Segura, ha afirmat que se celebrarà una altra reunió el 13 de desembre per acabar de concretar les reclamacions i "revertir les retallades".

El secretari general d'Aspepc·Sps, Xavier Massó, ha assegurat que la Conselleria "no sap quin pressupost tindrà però està disposat a negociar a la baixa en cas de tenir-lo", i ha criticat les demores i dilacions en la negociació de millores docents, en les seves paraules.

D'altra banda, la CGT ha considerat que la Conselleria i Simó "estan retrocedint pel que fa a les negociacions anteriors" i reclamen un augment salarial, incrementar el personal educatiu i de suport, i l'estabilització del personal interí.

El responsable d'Acció Sindical Educativa d'Intersindical-CSC, Marc Martorell, en unes declaracions a Europa Press, ha considerat que en la taula s'hauria de parlar de la reducció de ràtios, una moratòria del calendari del juliol o l'augment de recursos per a l'escola inclusiva, però que la "Conselleria s'ha tancat en banda per parlar d'altres temes fins no resoldre el capítol de les retallades".

Per part de la UGT, Cristina Martín ha reivindicat la necessitat de "revertir les retallades" i també consideren insuficient la proposta del departament, per la qual cosa s'emplacen a una altra reunió el 13 de desembre.