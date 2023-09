Simó diu que la taula sectorial de dimarts amb els sindicats "no és per frenar la vaga"

La convocatòria és un dia abans de l'atur d'Ustec·Stes, Intersindical-CSC i CGT Ensenyament

BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha aclarit aquest divendres que la taula sectorial que ha convocat per dimarts vinent amb els sindicats educatius "no és per frenar la vaga" prevista el dimecres sinó per parlar de l'inici del curs escolar.

Ho ha dit aquest divendres durant una visita a les obres de l'Institut Escola Arts de Barcelona al costat del regidor d'Educació, Persones Grans i Pla de Barris de l'Ajuntament de la capital catalana, Lluís Rabell.

"Mai posaré en dubte la necessitat, el dret i l'objectiu d'una vaga, és un dret dels treballadors que té com a objectiu la millora de tots", ha raonat Simó sobre la vaga convocada per Ustec·Stes, Intersindical-CSC i CGT Ensenyament.

Així mateix, ha insistit en la diferència de calendaris entre els sindicats i el Govern per "revertir les retallades" en Educació perquè encara no coneix la partida pressupostària de 2024 i no sap si podrà respondre les seves demandes.

La consellera ha remarcat que "no és falta de voluntat" i ha apostat per parlar amb els sindicats per tractar d'aconseguir un acord perquè, segons ha dit aquesta setmana la consellera, un dels objectius del seu departament és revertir les retallades.

En ser preguntada per quina proposta farà a Ustec·Stes, Intersindical-CSC i CGT Ensenyament per tractar de desconvocar la vaga, Simó ha descartat concretar la posició del departament als mitjans abans de reunir-se amb els sindicats: "No entraré en un debat amb els sindicats a través dels mitjans".