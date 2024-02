Simó defensa no retardar l'inici del curs escolar a Catalunya

BARCELONA, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació, Anna Simó, ha defensat no retardar l'inici del curs escolar, en una entrevista publicada aquest dissabte a 'El Punt Avui' i recollida per Europa Press.

"No podem tornar a començar el curs després de l'11 de setembre, però cal fer-ho amb les òptimes condicions de preparació", ha assegurat Simó, que al seu torn ha assegurat que escoltarà tothom i decidirà, després que diferents àmbits educatius li van exposar que consideren que hi ha poc temps per preparar el curs.

També ha al·ludit al fet que encara s'arrosseguen els efectes del procés d'estabilització de les plantilles per a les places d'oposicions, però ha reivindicat que ara es nomenen els mestres "més ràpid que mai" i que els centres poden tenir més planificació.