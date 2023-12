Simó defensa l'autonomia dels centres educatius i afirma que "ja saben què han de fer"

Advoca per "fer una sacsejada tranquil·la" a l'educació catalana per revertir els resultats del PISA



BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha defensat l'autonomia dels centres educatius i ha afirmat que "ja saben què han de fer per reforçar els seus alumnes" arran dels resultats de Catalunya en l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA) 2022.

"El que necessiten és poder treballar amb més tranquil·litat, necessiten menys burocràcia i amb això m'he compromès. El que no fem des del departament és imposar metodologies", ha explicat en una entrevista d'aquest dimarts en el diari 'Ara' recollida per Europa Press.

Ha sostingut que l'objectiu del Govern és "treballar de manera més personalitzada amb cada alumne", no programar més hores de matemàtiques i llengua, preguntada per les seves declaracions d'aquest dilluns en roda de premsa, en les quals va apostar per tornar als bàsics.

Sobre els docents, ha assenyalat que cercaran "donar-los una millor formació inicial a magisteri i fer una nova mirada als màsters de secundària", ja que les necessitats de l'alumnat han fet molts canvis que no es recullen en els plans d'estudi.

I en preguntar-se-li pels horaris, ha indicat que un canvi dependria d'"un acord de país espectacular basat en evidències", i que la Conselleria ja ha encarregat una anàlisi de l'horari intensiu que es duu a terme a Catalunya, textualment.

"UNA SACSEJADA TRANQUIL·LA" A L'EDUCACIÓ

Simó ha afirmat que espera "un increment important" de la despesa en Educació als propers Pressupostos en la línia dels últims dos anys, en els quals ha reivindicat que va haver-hi un augment del 25%.

Així mateix, la consellera ha assegurat que està "motivada per fer una sacsejada tranquil·la a l'educació" de Catalunya per posar les bases per a la millora del sistema educatiu.

En aquest sentit, ha indicat que propiciarà "un acord de país" que guiï Catalunya al lloc on ha d'estar el seu nivell d'educació i els seus resultats pel ben de l'alumnat i el seu futur.