Simó crida a "fer pinya" després de l'informe PISA i proposa 10 mesures per millorar l'educació

Descarta la dimissió del secretari de Polítiques Educatives: "És part de la solució"



BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha cridat a "fer pinya i no donar tombs" en les polítiques educatives, després dels resultats de Catalunya en l'informe del Programa Internacional per a l'Avaluació d'Estudiants (PISA) 2022, i ha anunciat que proposarà al Parlament un paquet de 10 mesures per millorar el sistema educatiu.

En una roda de premsa aquest dilluns, ha afirmat que cal millorar els resultats en comprensió lectora, capacitat escrita i àmbit matemàtic, i que hi ha un "repte important especialment en el català oral".

Entre les mesures hi ha un pacte per unes "polítiques educatives resilients en mínim dues legislatures més", impulsar l'educació inclusiva, la universalitat del 0-3 i fomentar l'educació a temps complet, i ha assenyalat que hi haurà canvis en el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (Csase) a partir del gener i convertir-lo en una agència d'avaluació i prospectiva.

En aquest sentit, ha indicat que l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, contemplada en la llei d'educació de Catalunya (LEC), "serà una realitat" el juny del 2024, i recorda que l'objectiu d'aquesta agència és que el departament pugui treballar amb evidències sobre les polítiques educatives que s'apliquen.

Una altra de les mesures consisteix a millorar la formació dels docents; més dotació per als plans d'acolliment; reduir l'abandonament escolar primerenc i arribar a l'objectiu europeu del 10%; i "focalitzar" en la millora dels resultats en comprensió lectora, capacitat escrita i àmbit matemàtic, amb tutories a l'alumnat que ho necessiti.

Simó ha apel·lat les famílies a que "tinguin confiança en el sistema educatiu, perquè té uns pilars molt sòlids"; als docents els ha traslladat el seu suport per continuar millorant els resultats; i ha insistit en un acord ampli --en les seves paraules-- amb totes les forces parlamentàries per impulsar les mesures de millora.

A més a més, ha recordat que el dilluns 18 de desembre compareixerà en la Comissió d'Educació del Parlament; que dimarts assistirà a la reunió del Consell Escolar de Catalunya; i que "aviat" se celebrarà un consell territorial amb el Ministeri d'Educació i que la consellera hi assistirà virtualment.

"ERROR MOSTRAL"

Sobre l'atribució dels baixos resultats de Catalunya en l'informe PISA a la sobrerepresentació de l'alumnat immigrant, com s'havia apuntat en una roda de premsa dimarts passat, Simó ha explicat que es va dir per la "possibilitat que hi hagués un error mostral, que es va començar a treballar per veure si era cert i que l'endemà el departament va fer un comunicat rectificant".

La consellera ha informat que la mostra estava ben feta i que "va ser un error sobre les apreciacions de la mostra que no tornarà a passar".

Preguntada per si hi haurà conseqüències en el departament després de les declaracions sobre l'alumnat immigrant, Simó ha descartat dimissions i ha defensat que el secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat, Ignasi Garcia Plata, "és part de la solució i no del problema" i ha dit que hi confia plenament.

Ha insistit que des de les proves de competències bàsiques del 2023, Catalunya ha "començat a revertir els resultats" en competències científic-tecnològiques i llengües, i ha confiat que d'aquí a uns 3 o 4 anys Catalunya aconseguirà posar fi a la segregació escolar.

Finalment, espera que el nou Govern central doni estabilitat a les polítiques educatives i, sobre els pressupostos de la Generalitat del 2024, ha apuntat que estan "avaluant els costos" que tenen les polítiques educatives que volen dur a terme.