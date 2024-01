Simó creu que "seria un error culpar el mòbil" dels mals resultats educatius a Catalunya

El 5 de febrer abordarà al Parlament les propostes per millorar l'educació

BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha considerat que "seria un error culpar el mòbil" dels mals resultats educatius dels alumnes a Catalunya, i que s'ha d'acompanyar les famílies perquè siguin conscients de què significa donar un mòbil als nens.

Ho ha dit en una entrevista aquest dijous de Ser Catalunya, recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que "a principis de febrer" els centres educatius tindran indicacions per saber com regular l'ús del mòbil, a partir d'un debat amb la comunitat educativa.

Sobre si atribueix a l'ús del mòbil els mals resultats de l'Informe PISA 2022, ella ha considerat que fer aquesta reflexió "seria simplificar i errar el tret", i ha defensat que hi ha un 50% d'instituts que ja tenen regulat el mòbil i que cal acabar de fer una regulació de l'ús de l'smartphone entre els estudiants.

"Sense buscar culpables, però aquí el que hi ha d'haver és un repartiment de responsabilitats, i el departament ha d'acompanyar les famílies, escoltar els pediatres, parlar amb els alumnes i acompanyar els centres", afegeix.

Ha apuntat que "abans de PISA ja hi havia dades que deien que no s'anava bé" i creu que el debat sobre les millores educatives tampoc no s'ha de centrar en el nou currículum o la metodologia.

GRUP D'EXPERTS

A més, Simó ha indicat que la Conselleria ha d'acabar d'analitzar una enquesta que s'ha fet a uns 120.000 alumnes de 1.400 centres educatius d'entre cinquè de primària i quart d'ESO "per saber què pensen ells del mòbil".

D'altra banda, ha posat en valor la reunió aquest dimecres del grup de 18 experts per abordar millores educatives, una comissió que insisteix que ha estat "pactada", i ha afirmat que el 5 de febrer abordarà a la Comissió d'Educació del Parlament les propostes d'accions per millorar l'educació a Catalunya.