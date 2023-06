Simó es compromet a continuar la "transformació educativa" de Cambray i posa en valor el seu treball

Cambray crida a seguir prenent decisions per a una major "equitat i qualitat" educatives



BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

La nova consellera d'Educació, Anna Simó, s'ha compromès a continuar la "transformació educativa" iniciada pel conseller sortint, Josep Gonzàlez-Cambray, i li ha agraït i ha posat en valor el seu treball al capdavant del departament els dos últims anys.

Ho ha dit aquest dilluns durant l'acte de traspàs de carteres a la Conselleria d'Educació, situada a la Via Augusta de Barcelona, on tots dos s'han mostrat visiblement emocionats i entre riures Cambray ha afirmat: "És que ens estimem molt".

Simó ha assegurat que al capdavant de la Conselleria treballarà per continuar la transformació del sistema educatiu iniciada per Cambray, a qui ha elogiat per això: "La transformació educativa que han iniciat amb fora en el departament ha d'estar a l'alçada per continuar".

ABRAÇADA ENTRE SIMÓN I CAMBRAY

"Moltes gràcies per aquest treball dur i no fàcil", li ha dedicat Simó a Cambray, després del qual s'han abraçat.

Per la seva banda, Cambray ha apuntat que ha estat un honor ser conseller durant aquests dos anys i que és per a ell un "honor deixar la cartera a Simó, per seguir avançant i prenent les millors decisions per incrementar l'equitat i qualitat" de l'alumnat i l'educació catalana.