Simó assenyala que la realitat dels centres escolars és "cada vegada més complexa" a Catalunya

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha assenyalat que la realitat dels centres escolars és "cada vegada més complexa i a Catalunya és més elevada que en altres autonomies".

Preguntada en una entrevista a 'La Vanguardia' aquest diumenge, recollida per Europa Press, pels mals resultats als centres, ha respost que "l'escola sola no pot millorar els resultats si no millora el mercat laboral, la segregació urbanística, els serveis de suport de base, la precarietat laboral. I la pandèmia no hi ha ajudat".

Ha assegurat que treballaran "entre tots durant el curs 2024-2025 perquè hi hagi un gran acord", però que això inclou parlar de la feina dels docents els mesos de juny i juliol.

Simó ha descartat que el pròxim curs comenci després del 12 de setembre i ha apuntat que les plantilles "seran estables pel procés d'estabilització i això hi ajudarà molt. A finals del 2024 només quedarà un 8% d'interinitat".

Sobre la possible prohibició del mòbil als centres, ha recordat que ha demanat al Consell Escolar que impulsi un debat sobre la qüestió, i ha assenyalat que a les escoles lliures de mòbils "s'ha fet un debat previ abans de prohibir-lo i aquest és el camí".

FALTA DE SUBSTITUTS

Preguntada per si en aquest curs faltaran substituts, ha respost que perquè això no passi volen veure "si professors de la borsa d'un territori es poden desplaçar a un altre lloc quan no hi ha personal disponible".

"Estem negociant amb sindicats mesures excepcionals, com que un professor de català puguin impartir fins a cinc hores més de manera voluntària i remunerada", ha afegit.

ORIENTACIÓ DE FP

Respecte a la Formació Professional (FP), ha assegurat que aquest any tindran l'avantprojecte del decret d'orientació, que no s'aprovarà fins al juny: "Però comptarem amb el model i es podrà debatre".

En ser preguntada per si l'amoïna que hi hagi més famílies que demanin el 25% de castellà, ha respost que la preocupa més que els fills de famílies que no tenen el català com a llengua habitual no puguin adquirir coneixement en tres llengües perquè no són capaces "de guanyar el terreny perdut".