Simó afirma que els resultats catalans del PISA són "els últims d'un cicle negatiu"

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha afirmat aquest dimarts que els resultats de Catalunya en l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA) 2022 són "els últims d'un cicle negatiu", que ha assegurat estar definit per la pandèmia, però també pels índexs de segregació i una falta d'inversió continuada.

Simó ha afirmat en una entrevista en TV3 recollida per Europa Press que ja estan actives les mesures per millorar aquests resultats, però que per veure millores "ha de passar algun temps més".

La consellera ha destacat que "Catalunya encapçala el rànquing de més pobresa infantil de tot l'Estat", i per això ha afegit que ja han desplegat un seguiment als centres amb més dificultats i mètodes per acompanyar els alumnes amb pitjors resultats en aquestes competències.

Ha explicat que en les últimes proves realitzades es veu "un repunt més ràpid dels nivells més baixos de competències", i ha defensat la inversió en educació de l'Executiu català.

Simó s'ha mostrat convençuda amb que es notaran les millores en els propers resultats, i ha demanat "seguir amb la inversió, continuar amb les mesures de compensació i, evidentment, les polítiques socials".

"PRIORITAT DEL GOVERN"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit en una publicació en X que "l'educació és una prioritat del Govern", i ha reconegut els mals resultats del PISA.

"Posem tota l'energia i recursos per capgirar la situació, acabar amb la segregació escolar i donar resposta als nous reptes educatius", ha afegit Aragonès.