Simó sobre el 25% dels docents de Catalunya que acrediten el C2 de català: "Cal continuar"

El 97% dels docents amb plaça adjudicada la tenen en una de les seves tres primeres opcions de comarca



BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat en funcions, Anna Simó, ha considerat que si el 25% dels docents i professors catalans tenen actualment el nivell C2 de català és per l'impuls que s'ha donat des de la Conselleria, i creu que "cal continuar" per garantir que en el curs 2025-2026 tots els nous docents tinguin aquest nivell.

Ho ha dit en una entrevista de TV3 aquest dimecres, recollida per Europa Press, després de preguntar-li pel fet que, actualment, "només el 25% dels docents té el C2 de català", i ha posat en valor la tasca del departament per oferir cursos de català als docents.

Simó ha reiterat que la intenció és "garantir que els docents tinguin un nivell adequat de català" per desenvolupar la seva feina, com preveu la llei d'educació de Catalunya (LEC), i reitera que el departament està posant els recursos per fer-ho possible.

Creu que l'entorn sociolingüístic, l'accés a continguts en català i parlar català més enllà de l'ambient escolar són factors que influeixen en l'ús de la llengua per part dels alumnes, i també el seu foment a les escoles.

ADJUDICACIONS D'ESTIU

D'altra banda, la consellera ha assegurat que, després de les adjudicacions provisionals de dilluns, el 97% de les persones a qui s'ha adjudicat una plaça la tenen dins les tres primeres comarques que havien triat.

Hi ha un 3% de persones a qui s'ha adjudicat una plaça que no està entre les seves tres primeres prioritats, i Simó ha indicat que són 47.000 les persones en aquesta primera adjudicació.

Ha recordat que un dels criteris d'adjudicació és la puntuació, per la qual cosa "com més baixa és la puntuació més lluny pot tocar" la plaça, i ha assenyalat que es pot presentar una reclamació i que es decidirà com actuar en cada cas en els serveis territorials.

RESULTATS ACADÈMICS

Quant als resultats de l'informe PISA i com està treballant el departament, Simó ha recordat que en aquest nou curs s'impulsa un pla de millora de la lectura a 300 centres i el programa de millora de matemàtiques Florens a 200 escoles, d'un total de 4.000 centres a Catalunya.

A la pregunta de si n'hi ha prou amb aquest reforç, la consellera ha reiterat la importància de fer un acompanyament als centres i focalitzar-se en aquells on "hi ha més marge de millora amb els nivells més baixos de competències en matemàtiques i comprensió lectora".

"Hi ha d'haver millores progressives, això no es resol en dos dies", i sobre si les millores es veuran aquest curs, Simó ha considerat que s'haurien de produir i defensa que amb els resultats de les competències bàsiques d'aquest curs ja s'ha apreciat una tendència a l'alça.