Sílvia Subirana, nova directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat de la Generalitat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha nomenat Sílvia Subirana de la Cruz com a nova directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat, informa el Govern aquest dimarts després del Consell Executiu.
Especialista en gestió i dret públic, té "àmplia experiència" en l'assessorament a administracions públiques, empreses i particulars en matèries vinculades al sector públic, i ha dirigit i col·laborat en el desenvolupament de programes de 'compliance'.
Va obtenir el reconeixement Best Lawyer of the Year 2023 en la categoria de dret públic i compliment normatiu a Barcelona i també en la categoria de dret administratiu; i des del 2023 treballa a la Conselleria de Drets Socials com a directiva pública professional.