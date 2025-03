Soler publica 'Cor fort' sobre una dona "que no pot més" a través de tres generacions

"Quan fas el cor fort moltes vegades, al final el cor esclata", diu

L'escriptora catalana Sílvia Soler acaba de publicar la novel·la 'Cor fort' (Univers), la història d'"una dona que no pot més" en la qual aborda la maternitat, els canvis socials des dels anys 50 a través d'aspectes quotidians i la família a través de tres generacions.

En una trobada amb els mitjans aquest dimarts, ha afirmat: "Són totes les dones de la generació de les nostres mares. Les dones que han anat carregant sobre les seves esquenes moltes coses i fent el cor fort, i la majoria arriben al final de la seva vida baldades".

Soler (Figueres, 1961) ha afegit que "quan fas el cor fort moltes vegades, al final el cor esclata, literalment o simbòlicament".

L'expressió catalana 'fer el cor fort' és el punt de partida de la novel·la, una expressió "ambivalent" que segons Soler implica, sobretot en les dones, que s'ha de ser valenta però també una certa resignació, d'estar preparat per al que vingui.

La novel·la ressegueix la història de la Teresa, que durant els anys 50 es queda embarassada i decideix ser mare soltera de la seva filla Oblit, i com evoluciona la seva família i acaba sent un referent per a les generacions posteriors "sense fer grans discursos".

La Teresa pertany a les generacions de dones que van viure la Guerra Civil i que van veure canviar la societat i que per a l'autora tenen un gran mèrit no reconegut: "Que es llegeixi com un homenatge m'està bé, però no ha estat el motiu" i que es va adonar que es podia veure així un cop la va acabar, ha dit.

Ha afirmat que la maternitat condiciona, "transforma en una altra persona" i les mares viuen la vida a través dels seus fills, i ha afirmat que aquest 'cor fort' al qual fa referència el títol evoluciona amb la filla i la neta de la Teresa, que tenen més eines.

DE MODISTA A COMPRAR A INTERNET

Soler ha dit que ha volgut reflectir el canvi en la societat a través d'allò quotidià, i ha subratllat que amb això mostra com en les tres generacions va variant per exemple on comprar la roba, passant de la modista, a la botiga i després per internet o de ballar en un envelat, a un 'guateque' i la discoteca.

Ha afirmat que li agrada explicar vides de gent corrent no pas "grans vides que se surten del normal", a l'estil del que fa la novel·lista Elisabeth Strout, i ha considerat que l'art d'explicar històries és narrar la vida de qualsevol.

Com en altres novel·les de Soler les cases i la família tenen importància, i ha assegurat que el nucli familiar "permet parlar de tot", en assenyalar que si agafes el món i el redueixes acabes en la família, i diu que amb ella es pot parlar de l'alegria, la tristesa i la gelosia amb personatges amb llaços profunds.

Situada a Sorrals, un poble inventat per Soler que ja apareixia a 'L'estiu que comença', en la novel·la es combina la tercera persona amb la primera en què els personatges prenen la paraula per la seva "profunditat".