Sílvia Munt, Gaudí d'Honor: "M'he adonat que sempre m'ha agradat ser inclassificable"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
L'actriu i directora Sílvia Munt ha rebut aquest diumenge el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter en la gala que se celebra en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, i ha reivindicat: "M'he adonat que sempre m'ha agradat ser inclassificable".
Ha rebut el guardó de mans del director Fernando Trueba i ha subratllat que en moments com l'actual cal ser "nens desvergonyits, personatges inclassificables per fer preguntes incòmodes i anar més enllà".
Ha afirmat que, en temps d'algorismes i irrupció de la intel·ligència artificial, s'ha de lliurar la batalla i ser aquests personatges inclassificables que dubten, que fan preguntes i necessiten aquesta incertesa.
Ha celebrat el guardó, que ha dedicat als seus pares, i ha subratllat la il·lusió de ser apreciada per la professió i d'haver rebut tants missatges, la sinceritat dels quals li provocava una emoció genuïna, i això li fa pensar en un sentiment de "família".
Ha subratllat que al llarg d'aquests anys ha tingut sort d'estar acompanyada de companys que viuen el cinema com si fossin criatures, i ha emfatitzat que aquesta és la màgia i l'essència del cinema: "Aquesta professió m'ha permès suportar millor la realitat".