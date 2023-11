Silvia Intxaurrondo (Premi Ondas) reivindica el seu "orgull" pel col·lectiu periodístic espanyol

Collboni es retrata amb els guardonats en la tradicional foto de família



BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

Silvia Intxaurrondo ha expressat aquest dimecres el seu "orgull de pertànyer al col·lectiu de periodistes d'aquest país", en el tradicional acte al Palauet Albéniz de Barcelona previ a la gala dels 70 Premis Ondas de Ràdio Barcelona - Cadena Ser, que l'han reconegut com a Millor Presentadora.

Ho ha declarat en arribar a l'acte, encapçalat per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al costat de les tinents d'alcalde Laia Bonet i Maria Eugènia Gay, que s'han fet la tradicional foto de família amb els guardonats.

La cerimònia del lliurament de premis es farà a les 19.30 hores al Liceu, conduïda pels periodistes Aimar Bretos i Nerea Pérez de las Heras.

El president de Jijantes FC de la Kings League, Gerard Romero, guanyador de l'Ondas al Millor Programa d'Entreteniment, ha destacat que "la clau de l'èxit és l'ambient entre els presidents" per la seva capacitat de generar situacions que enganxen l'espectador, i ha dit que la final de la Kingdom Cup aquest dissabte serà molt especial.

COQUE MALLA, JORGE DREXLER I ARDE BOGOTÁ

El compositor i cantant uruguaià Jorge Drexler, amb l'Ondas al Millor Espectacle - Gira - Festival pel directe del seu últim disc, 'Tinta y tiempo', ha reivindicat la seva vocació per la música i, preguntat pels seus desitjos per al 2024, ha demanat "pau i justícia" al món.

El cantant Coque Malla, Ondas a la Trajectòria, ha expressat alegria pel reconeixement a la seva carrera musical: "No he tingut mai un pla B. Quan les coses m'han anat malament, no tenia pla B. Només cantar".

I el cantant Antonio García, vocalista d'Arde Bogotá, Premi Ondas al Fenomen Musical de l'Any, ha agraït la dedicació i l'afecte dels seus fans, "una comunitat de gent a favor de la música en directe que es bolca a defensar-la".



PATRICK CRIADO I MARC GIRÓ

L'actor Patrick Criado, Ondas al Millor Actor per 'Las noches de Tefía' --exaequo amb Juan Diego Botto per 'No me gusta conducir'--, ha recordat que participar en la sèrie ha estat "un exercici de saltar al buit" i ha afegit que rep el premi com un reconeixement al sacrifici i a la valentia del missatge de la sèrie.

El periodista i presentador Marc Giró, guanyador de l'Ondas al Millor Contingut de Proximitat pel seu 'LateXou', ha fet broma en assegurar que rebre guardons treu la millor versió de les persones perquè només tenen "paraules d'agraïment".

PREMIATS DE LA 70 EDICIÓ

Entre els premiats també figuren l'actriu Ursula Corberó, Premi Ondas a la Millor Actriu pel seu paper en la sèrie 'El cuerpo en llamas' i el periodista Carlos del Amor, Premi Ondas al Millor Presentador.

L'streamer Ibai Llanos, Premi Ondas Especial del Jurat; el programa 'Informe Semanal', Millor Programa d'Actualitat o Cobertura Especial i el documental 'Unzué, l'últim equip del Juancar', Premi Ondas al Millor Documental, també estan entre els guardonats.

A més a més, els Ondas Internacionals han recaigut en la categoria de ràdio en 'Löparkriget' ('La guerra de les corredorres'), de Sveriges Sveriges Radio, i el de televisió en 'Don't come back' ('No tornis'), d'Indyca, Yuzu Productions i Arpa Films.

A l'acte del Palauet Albéniz també hi han assistit altres membres de l'Ajuntament de Barcelona, com el líder de Junts, Xavier Trias; l'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau; el líder del PP, Daniel Sirera, i el de Vox, Gonzalo de Oro.