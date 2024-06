Sílvia Abril i Andreu Buenafuente protagonitzaran 'El Tenoriu' al Teatre Poliorama de Barcelona

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

L'actriu Sílvia Abril i el còmic Andreu Buenafuente protagonitzaran 'El Tenoriu' a partir del 4 de novembre al Teatre Poliorama de Barcelona, una versió còmica del clàssic 'Don Juan Tenorio'.

L'obra, escrita per Israel Solà i dirigida per Carles Sans, vol recuperar des d'una visió contemporània l'esperit de 'Don Juan', de Joan Capri i Mary Santpere, i que es va convertir en una tradició per a Tots Sants.

Solà ha assegurat que l'obra pren l'original de José Zorrilla "per rescatar episodis de la trama original i generar nous 'gags' contemporanis".

El director Carles Sans ha assegurat que li ha tocat la loteria amb una obra de la qual ha dit que "segur que Zorrilla es pixaria de riure si pogués veure el resultat".

'El Tenoriu', amb una durada de 85 minuts i que es representarà en català, estarà en cartellera del 4 al 24 de novembre al Teatre Poliorama.