Sigur Rós inclou Barcelona i Bilbao a la seva gira europea amb orquestra

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
La banda islandesa Sigur Rós ha inclòs Barcelona i Bilbao a la seva gira europea en la qual col·laborarà amb orquestres locals de 41 músics per presentar els temes d''Átta' i els seus clàssics, informa aquest dilluns la promotora Doctor Music en un comunicat.
Sigur Rós actuarà l'11 de setembre a l'Auditori Fòrum CCIB de Barcelona, acompanyats de l'Orquestra Simfònica del Vallès, i el 15 de setembre al Palacio Euskalduna de Bilbao, juntament amb la Bilbao Orkestra Sinfonikoa.
Les entrades per als concerts de la banda islandesa a Barcelona i Bilbao es posaran a la venda aquest divendres, i la gira europea, a més d'Espanya, passarà per Escòcia, Irlanda del Nord, Irlanda, França, Portugal i Alemanya.
Els nous concerts anunciats per Sigur Rós seran l'última oportunitat d'aquesta col·laboració amb el director Robert Ames i les orquestres locals, i que els ha portat a sales mítiques d'arreu del món.
El membre de la banda Kjartan Sveinsson ha assegurat: "Estem emocionats de tornar als concerts amb orquestra al setembre. Sempre és molt especial sentir-se enmig d'una orquestra".