BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El grup barceloní Sidonie farà dos concerts a Barcelona en el tram final de la gira de presentació de l'àlbum 'Marc, Axel y Jes': el 6 de febrer a la sala Heliogàbal i el 7 al Sant Jordi Club.

El trio barceloní ha exhaurit les entrades de la sala Heliogàbal, ha informat el Cruïlla Festival aquest dimecres en un comunicat.

Aquests dos concerts suposaran un retorn a casa després d'un any girant per tot Espanya per presentar 'Marc, Axel y Jes'.