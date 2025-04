Sidonie, Doctor Prats, Ginestà i Suu encapçalen el cartell del Sant Jordi Musical d'Estrella Damm

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El Sant Jordi Musical d'Estrella Damm, que se celebrarà el 23 d'abril amb motiu de la diada de Sant Jordi, tindrà en cartell artistes com Sidonie, Doctor Prats, Ginestà o Suu, informa l'organització en un comunicat d'aquest dimarts.

La cita, que tindrà lloc a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, comptarà des del migdia fins a les 21 hores amb fins a 22 artistes, entre els quals també hi haurà Flashy Ice Cream, Sexenni i Alfred Garcia.

També es podrà descobrir nous talents com Sofia Coll, FADES, Xicu i Roserona; les actuacions de Dan Peralbo i El Comboi, Remei de Ca la Fresca i Will Xo; o les veus de Lluc, Gigi Ros, Jo Jet i Maria Ribot, Alosa, Joana Dark, Pribiz, Cai Godayol i Vista Rey.

Les actuacions en viu es complementaran amb les signatures de discos, tant d'artistes que actuaran com d'altres que vindran expressament per signar els seus treballs, com Els Amics de les Arts, Miki Núñez i The Tyets.

La gastronomia també tindrà un "paper destacat" en el Sant Jordi Musical d'Estrella Damm, amb 'foodtrucks' locals; i el recinte també acollirà un mercat solidari on es podran comprar roses, llibres de segona mà i altres detalls de Sant Jordi.

Els beneficis del mercat solidari es destinaran al Programa Extrema Vulnerabilitat de la Creu Roja, que dona resposta a les persones que sol·liciten "ajuda urgent per cobrir les seves necessitats bàsiques".