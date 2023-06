Sicus Carbonell versiona 'Eso que tú me das' de Pau Donés en el tercer aniversari de la seva mort

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El cantant de rumba Sicus Carbonell, del grup Sabor de Gràcia, ha fet una versió del tema 'Eso que tú me das', de Pau Donés, en el tercer aniversari de la seva mort, que es pot escoltar per les xarxes socials de Jarabe de Palo.

Segons ha informat aquest divendres la família de Pau Donés en un comunicat, el tema s'ha cedit per a campanyes de sensibilització de diverses associacions contra el càncer, i que volien per a aquest dia un recordatori amb la música com a protagonista i ho van demanar a Carbonell.

La família va demanar a Sicus Carbonell una versió curta del tema i l'endemà els va enviar una maqueta feta amb dos dels seus fills i la seva neboda al més pur estil de rumba catalana.

Ha recordat que Pau Donés sovintejava el bar La Plata de Barcelona, per la qual cosa van demanar gravar-hi un vídeo per il·lustrar la versió rumbera d''Eso que tú me das'.

La família ha assegurat que aquest "senzill i afectuós homenatge" a Pau Donés va sorgir d'una idea espontània i que ha estat possible gràcies a Sicus Carbonell.