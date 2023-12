Sheryl Crow s'afegeix al cartell del Festival Alma de Barcelona

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

La cantant i compositora nord-americana Sheryl Crow s'ha incorporat al cartell del Festival Alma de Barcelona, que se celebrarà al Poble Espanyol de Barcelona, i actuarà el 24 de juny.

Les entrades per al concert de Sheryl Crow es posen a la venda aquest dilluns al migdia, ha informat el festival en un comunicat.

Aquesta incorporació s'afegeix als noms ja anunciats de Queens of the Stone Age, Jamie Cullum, Take That, Vetusta Morla, Valeria Castro, Glen Hansard i James Blunt.