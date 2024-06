Sheryl Crow obre aquest dilluns l'Alma Festival Barcelona que comptarà amb QOTSA, Hozier i Vetusta Morla

BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

L'Alma Festival de Barcelona obrirà aquest dilluns la programació amb un concert de la cantant nord-americana Sheryl Crow al Poble Espanyol, en un any en què el festival comptarà amb Queens of the Stone Age (QOTSA), Hozier, Vetusta Morla, Alice Cooper, Valeria Castro, Jamie Cullum, James Blunt i Take That.

El festival, que se celebrarà des d'aquest dilluns i fins al 21 de juliol al Poble Espanyol de Barcelona, ja ha venut 52.000 entrades per als concerts, han informat a Europa Press fonts de l'organització.

L'Alma Festival ha esgotat entrades per als concerts de Queens of the Stone Age, Hozier, Valeria Castro, el primer dels dos que oferirà Vetusta Morla i el de Marisa Monte.

Després del concert de Sheryl Crow, seguiran Glen Hansard (25 de juny), Queens of the Stone Age (26 de juny), la nit solidària amb Gipsy Kings (27 de juny), Alice Cooper (28 de juny), WOS (29 de juny) i Hozier (30 de juny).

Al juliol, la programació continuarà amb The Divine Comedy (2 de juliol), Gims (3 de juliol), Valeria Castro (4 de juliol), Babasonicos (5 de juliol), Vetusta Morla (6 i 7 de juliol), Cat Power (9 de juliol), The Cat Empire (10 de juliol) i Índia Martínez (12 de juliol).

Completen la programació Take That (13 de juliol), Jamie Cullum (14 de juliol), Lila Downs + Muchachito Bombo Infierno (15 de juliol), James Blunt (17 de juliol), Marisa Monte (18 de juliol), Lori Meyers + Anni B Sweet (20 de juliol) i Kool & The Gang (21 de juliol).

Alma Festival, que oferirà una variada oferta gastronòmica, obrirà les portes cada dia a les 19 hores, a les 20 hores tindrà lloc l'actuació a l'escenari emergent del Village i a les 21.30 serà el torn del concert principal a l'Auditori, excepte els dies amb cartell doble.