El Share Festival Negrita 2024 tanca amb 49.000 assistents al Parc del Fòrum

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El Share Festival Negrita 2024, que s'ha celebrat del 7 al 9 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, ha acabat amb un total de 49.000 assistents i ha destacat pel seu cartell majoritàriament femení, informa l'organització en un comunicat d'aquest dilluns.

Enguany el festival tenia dos escenaris, "permetent així una gran varietat d'actuacions", i comptava amb artistes com Aitana, Ptazeta, Maikel Delacalle, Jhayco, Cali y El Dandee, Myke Towers, Juan Magán, Chanel o Lola Índigo.

L'esdeveniment també destaca per la seva implicació social, com ara a través de la col·laboració amb l'ONG Árboles para siempre, per plantar 3.000 arbres; amb EnCantados s'ha traduït el concert d'Aitana en llengua de signes; i amb Aprofitem els Aliments s'han ofert batuts amb fruita malbaratada, entre altres accions.