El Share Festival de Barcelona comptarà amb Bad Gyal, Saiko, Juan Magán, Figa Flawas i The Tyets

BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El Share Festival 2025, que se celebrarà el 20 i 21 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, ha anunciat aquest divendres Bad Gyal, Saiko, Juan Magán, Figa Flawas i The Tyets entre els primers artistes confirmats.

En un avançament del cartell de la setena edició del festival també hi figuren Omar Courtz, Gonzy, De La Rose, Julieta, La Joaqui i Violeta, ha informat el certamen en un comunicat.

El festival, que aposta per la paritat en el seu cartell, posarà les entrades a la venda dilluns vinent 18 de novembre, amb una prevenda diumenge a través del web del certamen.

El Share Festival s'afegeix a una de les iniciatives per ajudar els damnificats per la dana a València, amb la donació d'1 euro per persona assistència, aproximadament 20.000 euros que es lliuraran a la Creu Roja per ajudar la població.

El festival ha assenyalat que col·labora amb més de 20 ONG que participen en l'esdeveniment amb activitats, entre les quals hi ha recollides de menjar, distribució de batuts fets amb fruita desaprofitada, xerrades sobre els ODS, entre d'altres.