El Share Festival 2027 de Barcelona tindrà Ozuna, Trueno, Dei V

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El Share Festival 2027, que se celebrarà el 23 i 24 de juny al parc del Fòrum de Barcelona, comptarà amb Ozuna, Trueno, Dei V, Lucho RK, RVFV, Beny Jr i De La Rose.
El festival ha avançat aquest dijous els primers noms de la seva programació, que també inclouen Luar La L, Grecas, MVRK, Cyril Kmaer, Yapi, 8Belial, Kristina, Faenna, La Blackie, Ouineta i Anna Gisbert.
L'esdeveniment, adreçat al públic jove, anunciarà "molts més artistes" pròximament i posarà les entrades a la venda general el 15 de novembre.