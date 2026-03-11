El Share Festival 2026 completa el seu cartell amb Dellafuente, Lola Indigo, Omar Courtz i Dei V

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
El Share Festival 2026, que se celebra el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona ha completat el seu cartell amb la incorporació de Dellafuente, Lola Indigo, Omar Courtz i Dei V, informa l'organització en un comunicat aquest dimecres.
En aquesta edició, l'organització habilitarà noves zones dins el recinte amb l'objectiu d'ampliar la capacitat i "millorar l'experiència del públic".
Amb aquestes noves confirmacions, el Share Festival reuneix algunes de les figures "més rellevants del panorama urbà nacional i internacional, en un cartell que reflecteix la diversitat i el moment d'expansió que viu actualment el gènere".
Altres artistes que formaran part del festival són Myke Towers, Alejo, Aleesha, Ultralone, Suzete, RVFV, Juan Magán, Yan Block, De La Rose, Delaossa, Ptazeta, Lucho RK, La Pantera, 31 FAM y Kidd Voodoo.
El Share Festival 2026 comptarà també amb una selecció de DJs, com KIDDO, Cande Gariso, Trapella, Anna Gisbert, Tay de León, Blin Blin y Carla Nisha.