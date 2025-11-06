El Share Festival 2026 de Barcelona tindrà Myke Towers, RVFV i Juan Magán

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El Share Festival de Barcelona, que se celebrarà el 24 i 25 de juliol al parc del Fòrum, tindrà Myke Towers, RVFV, Juan Magán i Ptazeta, informa aquest dijous en un comunicat.
En un primer avançament de la programació també ha confirmat Yan Block, De La Rose, Delaossa, Lucho Rk, La Pantera, 31 FAM i Kidd Voodoo.
L'edició 2026, després del 'sold out' de l'última edició, obrirà noves zones del recinte i les entrades es podran comprar a partir del 9 de novembre, amb una prevenda el 8 a través del seu web.