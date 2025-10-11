La Sgae reconeix a alumnes de l'Escac i Idem a Sitges amb els seus premis de nova autoria

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)
La Societat General d'Autors i Editors (Sgae) ha reconegut a alumnes de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac) i de l'Idem Animation School amb els Premis SGAE de Nova Autoria 2025, en un acte aquest dissabte en el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
El premi a millor direcció-realització ha estat per al curtmetratge 'Fúria', de Fran Moreno Blanco i Santi Pujol (Escac), del que el jurat ha destacat la capacitat de dirigir a un jove actor "amb pols i coherència", informa Sgae en un comunicat.
'Fúria' ha rebut també el premi a millor guió original per "narrar amb profunditat i honestedat la història d'un protagonista que s'enfronta als seus límits i vulnerabilitats".
El guardó a millor música original ha estat per a la banda sonora de 'Matcha', del compositor Sergio Rojas (Idem Animation School), per la seva "cuidada i mesurada elecció dels colors instrumentals".
El jurat ha atorgat un esment especial a 'Unliked', amb adreça i guió de Pablo Jiménez (Ecib) per ser un curt d'animació que explica "un tema actual de gran duresa amb un to d'esperança i comèdia que esbossa un retrat delicat de la relació entre un pare i un fill".
El jurat ha estat format per la directora i guionista Belén Funes, l'escriptora i guionista Laia Aguilar i el compositor Francesc Gener i havia rebut 41 obres de 18 universitats i escoles de cinema: 29 de ficció, set d'animació i cinc documentals, amb un total de 13 rodats en català i 25 amb música original.