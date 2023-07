La SGAE i el Cercle de Cultura acorden treballar pel canvi social a través de la cultura

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

La Societat General d'Autors i Editors (SGAE) i l'Associació Cercle de Cultura han signat un acord aquest dijous per treballar conjuntament en projectes i activitats amb un "alt potencial de transformació social" a través de la cultura.

El president del Cercle de Cultura, Jordi Pardo, i el director de la SGAE a Catalunya i les Balears, Luis Gómez, han mantingut una trobada per definir les estratègies i els programes de col·laboració en què la creació "sigui l'eina inclusiva i d'empoderament", ha informat la SGAE en un comunicat.

Amb la signatura del conveni, les dues institucions estableixen una aliança amb la qual la cultura "és un fonament i mirall de la comunitat i, per tant, reflex del talent, creativitat, valors, innovació i progrés com a via de cohesió social".