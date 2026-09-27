La Setmana del Llibre en Català tanca la "millor edició" de la seva història amb un 12% més de vendes

SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ
Unes 130.000 persones han passat pel Passeig Lluís Companys
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
La Setmana del Llibre en Català tanca aquest diumenge la seva 44 edició, la "millor edició" de la seva història quant a vendes absolutes, amb un 12% més de facturació que el passat any, arribant a prop d'un total d'un milió d'euros, segons les primeres estimacions.
Al voltant de 130.000 persones han passat aquest any pel Passeig Lluís Companys des del 18 de setembre, reunint a lectors, autors, editors, llibreters i professionals, ha informat l'organització en un comunicat aquest diumenge.
El president d'Editors.cat, entitat organitzadora de la Setmana, Oriol Magrinyà, ha destacat que aquesta ha estat "la millor edició de la Setmana en tota la seva història", cosa que, diu, reflecteix el treball fet en anys anteriors i reafirma la vitalitat del llibre en català.
Aquesta 44 edició també reforça l'aposta pel Passeig Lluís Companys, que ha acollit l'esdeveniment per tercer any consecutiu coincidint amb les dates de les festes de la Mercè de Barcelona.
Aquest 2026 hi ha hagut més expositors i llibreters "que mai" i també nous espais i una oferta més àmplia d'activitats.
Magrinyà ha assegurat que aquesta edició ha estat un èxit d'afluència i ja pensen en la 45 edició perquè "torni a ser una gran festa del llibre i la cultura".