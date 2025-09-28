La Setmana del Llibre en Català tanca amb més de 120.000 visitants i facturant un 12-15% més

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
La Setmana del Llibre en Català tanca aquest diumenge la seva edició 43, en la qual ha rebut a més de 120.000 visitants en el passeig Lluís Companys de Barcelona, un 20% més que l'any passat, i la facturació ha augmentat entre un 12 i un 15% respecte a 2024.
Les xifres constaten que La Setmana, durant els últims anys, s'ha convertit en el tercer moment de l'any en què més llibres en català es venen, després de Sant Jordi i les festes de Nadal, explica l'organització en un comunicat.
Aquest any s'ha celebrat per segon any consecutiu al passeig Companys, i han crescut tant els expositors com els espais complementaris a les casetes, amb un nou espai de converses, una Carpa de la Llengua, un taller d'ibbycat i un Espai Petita Lectura.
El president de l'Associació d'Editors en llengua catalana i de la Setmana del Llibre en Català, Ilya Pérdigo, ha declarat als mitjans que estan "molt contents" amb les dades i que han aconseguit consolidar l'espai i ampliar el públic.
La Setmana ha ofert una àmplia oferta de llibres en català i una programació variada per a tots els públics amb presentacions, debats literaris, xerrades, itineraris literaris, recitals, signatures, taules rodones i converses.