La Setmana del Llibre en Català preveu acollir 55.000 visitants en una edició amb 287 expositors

Hi haurà 125 novetats editorials, més de 300 activitats i autors internacionals com Han Kang

BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

La Setmana del Llibre en Català comença aquest divendres a la tarda la seva 41a edició, que se celebrarà fins al diumenge 17 al Moll de la Fusta de Barcelona i que preveu tornar a arribar als 55.000 visitants de l'edició anterior amb un programa amb la xifra rècord de 287 expositors, a més de 125 novetats editorials, més de 300 activitats i la signatura d'un centenar d'autors.

Ho ha explicat la directora de la Setmana, Cristina Domènech, en l'acte de presentació aquest divendres al costat del president d'Editors.cat, Ilya Pérdigo, i ha defensat que la cita vol ser un "festival del llibre en català" amb presentacions, taules rodones, concerts, recitals i itineraris literaris, i amb les novetats d'una caseta de segells del Rosselló (França).

La Setmana obrirà les portes al públic a les 17.00 hores i a les 19.00 acollirà l'acte inaugural, amb el pregó a càrrec de l'escriptor Josep Riera, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2023, i l'assistència del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta; de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

El recinte, de més de 7.000 metres quadrats i d'accés gratuït, estarà obert d'11.00 a 20.30 hores, excepte aquest divendres (de 17.00 a 21.00 hores) i el diumenge dia 17 (d'11.00 a 14.00 hores), i entre els 287 expositors figuren 244 segells, 20 llibreries, 10 institucions, 9 universitats, 3 associacions i una distribuïdora.

NOVETATS DE GURT, SOLER, PÀMIES I BATALLÉ

Durant aquests 10 dies desfilaran pel recinte, que compta amb 87 casetes i tres escenaris, representants de segells de "tots els territoris de parla catalana" i autors com Carlota Gurt i Sílvia Soler, que participaran en una taula rodona sobre el feminisme de Nora Ephron el dia 14, i que a més seran entrevistades per Anna Guitart per presentar les seves novetats, com també ho faran Sergi Pàmies i Ferran Torrent.

Domènech ha destacat que la cita vol oferir "activitats de formats diferents que responen a interessos diferents" per a lectors tant experimentats com ocasionals, amb un gran eix dedicat a la presentació de novetats, com les de Maria Climent, Biel Mesquida, Jordi Llavina, Iolanda Batallé, Carme Ripoll i Roger de Gràcia, i els autors internacionals, que aquest any són Han Kang, Rob Riemenn, Roger Griffin i Karin Smirnoff.

QUATRE AUTORS INTERNACIONALS

Concretament, la sueca Karin Smirnoff presentarà aquest mateix divendres 'Les urpes de l'àliga' (Columna); la coreana Han Kang presentarà dissabte 'La classe de grec' (La Magrana); l'autor i professor britànic Roger Griffin farà el mateix amb el seu nou llibre, 'Feixisme' (Tibidabo), el dia 14 dins el Matí d'Òmnium Cultural, i l'assagista i filòsof neerlandès Rob Riemenn parlarà amb el periodista Ignasi Aragay el dia 16 sobre el seu llibre 'L'art d'esdevenir humà. Quatre estudis' (Arcàdia).

A més a més, el programa dedica un eix a les commemoracions, entre les quals Domènech ha destacat l'activitat 'Ens faltaran llorers. Garcia i Vallverdú a ritme de trap', en què els grups de música urbana 31 Fam i Bounce Twice interpretaran poemes del Rector de Vallfogona i Josep Vallverdú, dos autors commemorats aquest 2023.

DES DE CÒMIC I MANGA FINS A NOVEL·LA NEGRA I POESIA

El programa té "blocs temàtics" de còmic i manga, amb la presentació de les novetats del segell Kaji Manga, i de periodisme, amb un homenatge a Manuel Cuyàs i actes amb Xavier Aldekoa i Txell Feixas, a més de blocs dedicats a traduccions, literatura fantàstica, llengua, ciència, cuina, amor i vincles romàntics, cultura popular i teatre.

El dia 14 hi haurà tardes temàtiques sobre novel·la negra i sobre poesia: la 'Marató negra' reunirà autors del gènere com Anna M. Vilallonga, Irene Solanich i Joaquim Micó, mentre que a 'Tarda de poesia' hi participaran Lluís Calvo, Enric Casasses i Juana Dolores.

PREMIS A MERCÈ IBARZ I ROGER MAS I PROGRAMA FAMILIAR

La Setmana del Llibre atorgarà el dia 13 el 27è Premi Trajectòria a l'escriptora Mercè Ibarz en reconeixement a la seva obra, i el dia 16 el Premi Difusió 2023 al músic Roger Mas per promocionar la literatura catalana, i posteriorment oferirà un concert.

A més a més, proposa un programa paral·lel amb 83 activitats familiars durant els 10 dies per "aconseguir la màxima proximitat amb el públic" amb rondallaires, espectacles, tallers, presentacions i narracions amb música, en què participaran autors, il·lustradors i músics com Màrius Serra, Pilarín Bayés i la Companyia Elèctrica Dharma, entre d'altres.