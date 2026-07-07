La Setmana del Llibre en Català premia els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La 44a Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà del 18 al 27 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona, ha premiat l'escriptor Ramon Solsona amb el guardó a la trajectòria i l'escriptor i traductor Màrius Serra amb el de difusió, ha anunciat aquest dimarts el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
El jurat del 30è Premi Trajectòria, format per associacions del sector del llibre i per periodistes culturals, ha destacat que Solsona és un autor que ha aconseguit "no repetir-se mai llibre rere llibre, potser perquè la versatilitat ha estat una de les seves grans virtuts", i ha definit l'autor com un mestre de la llengua
Solsona (Barcelona, 1950), llicenciat en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona (UB), és autor d'obres com 'Les hores detingudes', 'L'home de la maleta', 'Allò que va passar a Cardós', 'Disset pianos' i 'Estació d'enllaç'.
L'escriptor ha fet broma que rebre aquest guardó a la trajectòria, que "és com un Oscar honorífic", vol dir que un s'ha fet gran, i ha celebrat haver-se pogut professionalitzar com a escriptor en català, amb col·laboracions en mitjans i guions a més de les seves novel·les.
Ha agraït el premi a les seves dues famílies: la nuclear, que ha patit les conseqüències de dedicar-se a l'escriptura i que sempre ha prioritzat --"No soc escriptor de raça, prioritzo la família", ha dit, i l'extensa, el món del llibre íntegrament, des dels seus editors, correctors i els mitjans de comunicació.
Ha celebrat el gran moment que viu La Setmana del Llibre en Català, època de l'any que diu que és en la qual prefereix publicar, com a "punt de referència, el quilòmetre 0" de les lletres en català.
PREMI DIFUSIÓ
El jurat del 6è Premi Difusió, que lliura la junta d'Editors.cat, ha considerat que Serra al llarg de la seva trajectòria com a escriptor i comunicador "ha contribuït de manera decisiva a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics amplis i diversos".
Serra (Barcelona, 1963) ha publicat llibres com 'Mon oncle', 'La vida normal', 'Quiet', 'Farsa', 'Verbàlia' i 'Plans de futur', i ha estat col·laborador de mitjans de comunicació acostant la llengua catalana amb enigmes.
En un vídeo gravat en no poder acudir a l'acte, Serra ha assegurat sentir-se molt honorat per rebre el Premi Difusió com a "seguidor de la Setmana des dels anys 80", i ha demanat llegir i difondre les lectures que agradin perquè el verb 'difondre' és meravellós.
282 SEGELLS EDITORIALS
La Setmana del Llibre en Català tindrà com a lema 'Molt per viure, molt per llegir' i en el cartell, obra del director creatiu Xavier Munill i el dissenyador Gabi Guiart, les mirades dels protagonistes --amb quatre ulls-- suggereixen curiositat, expectativa i moviment.
La directora de la Setmana del Llibre, Cristina Domènech, ha assegurat que es creixerà en xifres, passant de 265 segells editorials a 282, en 88 mòduls al llarg del passeig Lluís Companys, que mostraran la diversitat editorial publicada en català.
Una de les novetats, ha explicat Domènech, és la parada Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels oficis que formen part de la cadena del llibre, i que en la seva primera edició tindrà les biblioteques com a protagonistes.
També incorporarà La Casa de Creació Digital, una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, Accent Obert, Barcelona Activa, Betevé i la CCMA que promou l'ús de la llengua catalana en l'àmbit digital.
La Setmana del Llibre en Català tornarà a comptar amb una aposta lúdica, més enllà de les parades amb segells editorials, amb 3 escenaris per a joves i adults, la parada de revistes de l'Appec, un escenari familiar, un espai de lectura, el laboratori Ibbycat per a nens i la Carpa de la Llengua, espai de promoció del català.