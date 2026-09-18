La Setmana del Llibre en Català obre aquest divendres una edició que creix en expositors i activitats

LA SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ
Vol igualar els 120.000 visitants de l'edició anterior
BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
La 44a Setmana del Llibre en Català obre aquest divendres una edició que s'allargarà fins al 27 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona, i que tornarà a créixer en espais, casetes i expositors amb la voluntat d'atreure nous lectors en català.
La Setmana del Llibre, amb un pressupost de 700.000 euros, comptarà amb 332 expositors que ocuparan 98 casetes (el 2025 van ser 312 en 94 casetes), dels quals 282 seran segells editorials, al llarg dels 9.000 metres quadrats des d'Arc de Triomf al parc de la Ciutadella.
A més de les casetes, La Setmana del Llibre tindrà 11 espais, entre els quals tres escenaris per a adults i joves, un escenari familiar, l'espai Petita Lectura amb rondallaires i tallers infantils i l'envelat de l'Associació de Publicacions Periòdiques de Catalunya (Appec).
Com a novetat als espais, s'incorpora La Casa de Creació Digital, una infraestructura impulsada per l'Ajuntament de Barcelona que vol impulsar la creació de contingut digital en català.
La directora de La Setmana, Cristina Domènech, va explicar a Europa Press que una de les novetats d'aquesta edició serà que les tardes tindran converses amb prescriptors digitals i hi haurà pòdcasts en directe per acostar aquesta realitat que s'està "coent" entre els joves.
MÉS DE 200 AUTORS
Més de 200 autors signaran els seus llibres a les casetes de les editorials i llibreries durant els 10 dies de La Setmana en els quals l'organització ha programat més de 350 activitats entre xerrades, recitals, signatures, rutes literàries, lliurament de premis i homenatges.
Entre els autors que passaran per La Setmana del Llibre en Català figuren Eva Baltasar, Carlota Gurt, Albert Om, Laura Gost, Esther Invernon, Maria Canelles, Míriam Cano, Sergi Pàmies, Ada Castells, Irene Rubio, Empar Moliner, Care Santos i Marta Sans, molts d'ells amb novetats editorials recents.
En l'apartat internacional, hi assistiran l'escriptora palestina Adania Shibli, l'italià Leonardo San Pietro, l'irlandès Colm Tóibín i la poeta britànica Clare Pollard.
La Setmana proposarà 24 itineraris literaris, 23 a Barcelona i un a les excavacions del Collet de Calonge (Girona), que permetran descobrir escenaris de novel·les com la Gràcia de Ramon Solsona, el passeig de Gràcia de Roger Bastida, l'Eixample de Jordi Marron i el barri de Sant Pere de Maria Carme Roca.
Durant La Setmana del Llibre es lliurarà el Premi Trajectòria a l'escriptor Ramon Solsona i el Premi Difusió a Màrius Serra i es faran homenatges a Ramon Folch i Camarasa en el centenari del seu naixement i a l'escriptora Anna Fité.
Coincidirà de nou amb les festes de la Mercè en el seu segon cap de setmana i Domènech confia a almenys poder igualar la xifra de visitants del 2025, amb 120.000 visitants.