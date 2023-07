La Setmana del Llibre en Català creix fins als 287 expositors i premia Mercè Ibarz

Tindrà 300 activitats i la presència d'autors internacionals com Han Kang

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La 41a Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona, creixerà fins a un rècord de 287 expositors, i premiarà l'escriptora Mercè Ibarz i el músic Roger Mas.

En una roda de premsa aquest dimarts, la directora de la Setmana, Cristina Domènech, ha assegurat que la cita es vol convertir en un "festival del llibre en català" amb més de 300 activitats, a més d'un centenar de signatures d'autors.

Cristina Domènech ha subratllat que aquesta edició opta per explicar "la potència del llibre en català en totes les seves dimensions" --com reflecteix el cartell de l'edició a càrrec de la il·lustradora Ana Galvañ-- i situar-la com una cita del calendari cultural.

La Setmana es tornarà a celebrar al Moll de la Fusta en una superfície de 7.000 metres quadrats i entre les activitats que figuraran en la programació hi haurà taules rodones, concerts, recitals, presentacions i converses.

Domènech ha destacat que en aquesta edició hi haurà presència de tots els territoris de parla catalana, amb la novetat d'una caseta amb cinc segells del Rosselló (França).

PRESÈNCIA D'AUTORS

Comptarà amb la presentació d'autors com Sergi Pàmies, Carlota Gurt, Sílvia Soler, Iolanda Batallé i Jordi Llavina, i d'escriptors internacionals com Han Kang, Rob Riemenn, Roger Griffin i Karin Smirnoff.

Dels 287 expositors presents a La Setmana, hi haurà 244 segells, 20 llibreries, 10 institucions, una distribuïdora, nou universitats i tres associacions, i la fira comptarà amb tres escenaris i un nou espai per a entitats i acollirà la gravació de diversos podcasts culturals.

El president d'Editors.cat, Ilya Pérdigo, ha remarcat que cada edició l'espai vol ser "més plural, més diversificat", i ha subratllat que La Setmana també mostrarà el seu compromís amb la llengua catalana.

La Setmana del Llibre lliurarà el Premi Trajectòria a l'escriptora Mercè Ibarz en reconeixement a una "obra única, pionera en molts camps" que forma part dels grans noms de la literatura catalana amb una gran activitat en l'actualitat.

Ibarz ha agraït el guardó a la trajectòria i ha afirmat que la fa feliç: "No parlem de carrera ni honors, sinó del treball continu".

La Setmana del Llibre en Català també lliurarà el Premi Difusió al músic Roger Mas per la seva tasca en els últims anys de promoció de la literatura catalana interpretant poetes com Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Miquel Martí i Pol.