La Setmana del Llibre en Català de Barcelona tindrà més superfície i expositors

Se celebrarà del 19 al 28 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona
BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -
La 43 Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà del 19 al 28 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona, tindrà més superfície, casetes i expositors amb la voluntat de ser una festa literària i un "espai de confluència" de les lletres catalanes.
En roda de premsa aquest dimecres, el president d'Editors.cat, Ilya Pérdigo, i la directora de la Setmana, Cristina Domènech, han explicat que hi haurà 94 casetes, superant les 86 de l'any passat; 312 expositors, dels quals 265 seran segells editorials, i disposarà de 8.900 metres quadrats, gairebé 1.000 més que l'anterior edició.
Després de l'èxit de l'edició passada, la primera que es va celebrar al passeig Lluís Companys i que va rebre al voltant de 100.000 visitants, Pérdigo ha dit que La Setmana del Llibre en Català vol ser mostra de la pluralitat de la literatura catalana i oferir una "gran representativitat" de la mateixa en la 'reentré' de setembre.
Pérdigo ha assegurat que es tracta d'un quadrimestre "molt important" per a la literatura catalana, amb el desembarcament de Barcelona com convidada en la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic).
"GRAN FESTA" DE LA CULTURA
Domènech ha explicat que La Setmana, que compta amb un pressupost de 600.000 euros, es planteja com una "gran festa" de la cultura i un aparador de les noves propostes dels segells editorials, sense oblidar el llibre de fons, i comptarà amb unes 300 activitats entre presentacions, rutes literàries, signatures d'autors i altres activitats.
A més, La Setmana del Llibre en Català lliurarà els premis anunciats el passat mes de juliol: a l'escriptor Andreu Martín el de trajectòria i al periodista David Guzman el de difusió.
Domènech ha explicat que La Setmana mantindrà els dos escenaris per a la programació d'activitats, als quals se sumarà un tercer, 'Espai de Conversis', dedicat a activitats on dos o tres autors conversaran sobre diversos temes que contenen els seus llibres, així com un espai de lectura.
La Setmana del Llibre seguirà comptant amb una carpa de l'Associación de Publicacions Periòdiques de Catalunya (Appec), i una exposició, que aquest any serà 'L'any que va. Obvietat i ironia de la literatura catalana' a partir del text que va publicar Francesc Trabal el 1925.
Entre els autors que formaran part de la Setmana del Llibre en Català figuren Pere Lluís Font --Premi d'Honor dels Lletres Catalans 2025--, Maite Carranza, Care Santos, Mar Garcia Puig, Sergi Pàmies, Toni Sala, Melcior Menges, Ramon Solsona, Maria Barbal, Marta Orriols, Anna Gual, Sílvia Soler i Anna Staronibets, entre altres.
PRÈVIA A MONDIACULT I LA FIL
El regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé, ha afirmat que La Setmana del Llibre en Català ha trobat en el passeig Lluís Companys el seu "lloc" adequat.
Ha remarcat que la FIL de Guadalajara serà un "moment fantàstic" perquè la literatura barcelonina s'expliqui, i ha remarcat la importància del Mondiacult que reunirà a Barcelona a ministres de Cultura a la fi de setembre.
El director de l' Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), Edgar Garcia, ha destacat que La Setmana és el "segon moment de major venda" per al sector editorial en català, i ha assenyalat el compromís del Govern amb el Pla del Llibre i la Lectura.