La Setmana del Llibre en Català obre aquest divendres amb més espai i expositors

Se celebrarà fins al 28 al passeig Lluís Companys de Barcelona
La 43a Setmana del Llibre en Català obrirà aquest divendres fins al 28 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona, en una edició que tindrà més superfície, casetes i expositors amb la voluntat de ser una festa literària i un "espai de confluència" de les lletres catalanes.
L'acte inaugural de La Setmana serà dissabte al migdia en un acte en el qual intervindran el president d'Editors.cat, Ilya Pérdigo, i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2025, Pere Lluís Font.
En la roda de premsa de presentació, Pérdigo i la directora de La Setmana, Cristina Domènech, van explicar que en aquesta edició hi haurà 94 casetes, superant les 86 de l'any passat; 312 expositors, dels quals 265 seran segells editorials, i disposarà de 8.900 metres quadrats, gairebé 1.000 més que l'anterior edició.
Després de l'èxit de l'edició anterior, la primera que es va celebrar al passeig Lluís Companys i que va rebre prop de 100.000 visitants, Pérdigo va dir que La Setmana del Llibre en Català vol ser mostra de la pluralitat de la literatura catalana i oferir-ne una "gran representativitat" en la 'reentré' de setembre.
"GRAN FESTA" DE LA CULTURA
Domènech va explicar que La Setmana, que compta amb un pressupost de 600.000 euros, es planteja com una "gran festa" de la cultura i un aparador de les noves propostes dels segells editorials, sense oblidar el llibre de fons, i comptarà amb unes 300 activitats entre presentacions, rutes literàries, signatures d'autors i altres activitats.
A més a més, La Setmana del Llibre en Català lliurarà els premis anunciats el passat mes de juliol: a l'escriptor Andreu Martín el de trajectòria i al periodista David Guzman el de difusió.
Domènech va dir que La Setmana mantindrà els dos escenaris per a la programació d'activitats, als quals s'afegirà un tercer, 'Espai de Converses', dedicat a activitats en què dos o tres autors parlaran sobre diversos temes que contenen els seus llibres, a banda d'un espai de lectura.
La Setmana del Llibre continuarà comptant amb una carpa de l'Associació de Publicacions Periòdiques de Catalunya (Appec), i una exposició, que aquest any serà 'L'any que va. Obvietat i ironia de la literatura catalana' a partir del text que va publicar Francesc Trabal el 1925.
Entre els autors que formaran part de La Setmana figuren, a més de Pere Lluís Font, Maite Carranza, Care Santos, Mar Garcia Puig, Sergi Pàmies, Toni Sala, Melcior Comes, Ramon Solsona, Maria Barbal, Marta Orriols, Anna Gual, Sílvia Soler i Anna Staronibets, entre d'altres.