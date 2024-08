Set detinguts a la província de Barcelona per presumpta extorsió a clients de prostitució

BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut a la província de Barcelona a 7 presumptes integrants d'una organització criminal dedicada a extorsionar a clients de pàgines web de contractació de serveis sexuals, segons ha informat el cos policial en un comunicat aquest dilluns.

El grup criminal va accedir a les dades de clients que sol·licitaven serveis sexuals a través de pàgines web i va contactar amb ells per telèfon per exigir-los un pagament com a compensació per no haver arribat a la contractació d'algun servei i haver "fet perdre el temps a les seves noies".

Els membres, assentats a República Dominicana, indicaven a les víctimes que disposaven de sicaris a la seva zona i els enviaven per Whatsapp fotos i vídeos de mutilacions i assassinats, amenaçant-los amb fer-los el mateix a ells i els seus familiars en cas de no realitzar les transferències bancàries i els Bizum que els sol·licitaven, diners que rebien els membres a Espanya.

La investigació policial ha culminat amb la detenció a la província de Barcelona de 7 presumptes membres de l'organització criminal, als quals se'ls imputen 18 fets amb els quals haurien obtingut 19.000 euros.

La Policia Nacional destaca que hi ha una "gran xifra de fets no denunciats a causa de la naturalesa sensible de l'origen dels fets, preferint moltes víctimes accedir al pagament per evitar que el seu entorn tingui coneixement que han accedit a alguna de les pàgines web descrites".