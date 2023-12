Set detinguts per una partida d'haixix de 3.410 quilos intervingut el 2022 a la Móra (Tarragona)

La policia tanca la "llarga i minuciosa" operació amb quatre escorcolls

TARRAGONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil va detenir dimecres sis persones a Altafulla (Tarragona) i una en una finca de Múrcia, relacionades amb el comís de 3.410 quilos d'haixix que va intervenir l'octubre del 2022 a la platja tarragonina de la Móra.

Segons informa en un comunicat aquest divendres, hi havia "indicis que no deixaven cap dubte", per la qual cosa diversos equips policials van dur a terme tres escorcolls a Altafulla i un altre a Múrcia, en una finca utilitzada com a "guarderia" (on els grups delictius traslladen la droga per ocultar-la i posteriorment distribuir-la).

El detingut a Múrcia es trobava en un amagatall de grans dimensions ocult darrere una llibreria, on hi havia una pistola "municionada, preparada per ser utilitzada de manera immediata".

Es va intervenir l'arma, una carabina d'aire comprimit, un aparell de detecció de freqüències professional, un GPS, "nombrós" material informàtic i telefònic, i 13.055 euros en metàl·lic.

"SUPORT LOGÍSTIC" A ALTRES GRUPS

Els detinguts suposadament col·laboraven amb diverses organitzacions criminals amb "suport logístic" per introduir partides de droga mitjançant embarcacions d'alta velocitat, des del nord d'Àfrica fins a la costa mediterrània, ha explicat.

Se'ls atribueixen delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i tinença il·lícita d'armes.